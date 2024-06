Bahnhof in Ludwigsburg: 23-Jährige niedergeschlagen und ausgeraubt

Bahnhof in Ludwigsburg

1 Der Tatort ist laut Polizei nicht näher bekannt. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Fleig

Eine 23-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag in Ludwigsburg von Unbekannten attackiert worden. Einer der Angreifer entriss ihr zudem das Handy.











Eine 23-Jährige ist in der Nacht auf Donnerstag in der Nähe des Bahnhofs in Ludwigsburg von drei Unbekannten niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Einer der Angreifer habe ihr nach der Attacke das Handy entrissen, anschließend machte sich das Trio mit einem Auto aus dem Staub. Der Angriff soll sich gegen 3 Uhr ereignet haben, der Tatort kann nicht genauer benannt werden, da die Betroffene nicht ortskundig ist und sich erst im Nachgang bei der Polizei gemeldet hat.