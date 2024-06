Bahnhof in Filderstadt-Bernhausen

1 Das P+R-Parkhaus am Bahnhof ist seit März 2021 gesperrt. Foto: /Caroline Holowiecki

Das marode und seit Jahren gesperrte P+R-Parkhaus am Bahnhof in Bernhausen wird ab Juli abgetragen. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen. Wann werden auf der Fläche wieder Autos stehen können?











Link kopiert



Rein äußerlich ist nichts erkennbar. Der ohrenbetäubende Lärm jedoch zeigt den Menschen in Filderstadt- Bernhausen deutlich an: Es geht los. Der Abbruch des maroden und seit Jahren gesperrten P+R-Parkhauses am S-Bahnhof beginnt.