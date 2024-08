1 Am Böblinger Bahnhof traf die Polizei keine größere Gruppe an. Ganz anders in Herrenberg stellte sie etwa 40 Personen fest. Foto: Eibner/Dimi Drofitsch

Die Landes- und die Bundespolizei führen am Mittwoch am Bahnhof in Böblingen und in Herrenberg nach einer verdächtigen Wahrnehmung unter anderem Kontrollmaßnahmen durch.











Jugendliche haben am Mittwochnachmittag einen größeren Einsatz der Polizei an den Bahnhöfen von Herrenberg und Böblingen ausgelöst. In der Folge sprach die Polizei zahlreiche Platzverweise aus, zwei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen. Das teilt die Polizei mit.