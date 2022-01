1 Die Polizei hat in Bietigheim einen 37-Jährigen festgenommen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bietigheim-Bissingen - Die Polizei hat am Bietigheimer Bahnhof (Kreis Ludwigsburg) einen 37-jährigen Räuber festgenommen. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Wie die Beamten berichten, hatte der Angreifer am Sonntag um kurz nach Mitternacht sein Opfer, das sich in der Nähe der Schließfächer aufhielt, nach einer Zigarette gefragt. Dann schlug der Tatverdächtige unvermittelt auf den 62-Jährigen ein. Anschließend riss der 37-Jährige den Geldbeutel des 62-Jährigen aus dessen Hosentasche und machte sich aus dem Staub.

Polizisten fanden den Verdächten unweit des Tatorts in einem leer stehenden Gebäude. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. In dem Gebäude stellten die Beamten Beweismittel sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der 37-Jährige am Montag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl erlassen und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen hat.