1 Der Mann muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 37-Jähriger belästigt am Stuttgarter Hauptbahnhof Reisende und Sicherheitskräfte. Gegenüber der Polizei zeigt sich der Mann aggressiv und beleidigt die Beamten.

Stuttgart/Bietigheim-Bissingen - Ein 37-Jähriger hat am Mittwochabend für einen Einsatz der Polizei gesorgt. Beamte waren gegen 21 Uhr wegen der Meldung über einen stark alkoholisierten und aggressiven Reisenden zu einer eingefahrenen Regionalbahn aus Stuttgart zum Bahnhof in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gerufen worden.

Bereits einige Stunden zuvor war der Mann laut Polizei aufgefallen, weil er am Stuttgarter Hauptbahnhof Reisende belästigte. Zudem griff er Sicherheitskräfte der Deutschen Bahn an, als diese einschritten. Bei Eintreffen der Beamten am Bahnhof Bietigheim war der Mann aggressiv, beleidigte diese mehrfach und schrie lautstark umher. Er wurde in der Folge zu Boden gebracht und gefesselt.

37-Jähriger leistet massiven Widerstand

Auf dem Weg zum Dienstfahrzeug leistete der 37-Jährige anhaltenden Widerstand gegen die Maßnahmen. Er versuchte sich aus der Fixierung herauszuwinden und den Beamten ein Bein zu stellen. Zudem sprach er Beleidigungen aus und spuckte um sich. Als der Mann einem Arzt vorgestellt wurde, trat er zudem einem der Polizisten gezielt gegen das Schienbein. Verletzt wurde von den Beteiligten niemand.

Der 37-Jährige, der Alkohol getrunken hatte und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand, wurde in eine Fachklinik gebracht. Auf den im Landkreis Rastatt wohnhaften Mann kommen nun vermutlich Anzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.