Bahnhof in Bietigheim-Bissingen: 28-Jähriger wird ausgeraubt und bewusstlos geschlagen

1 Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein 28-Jähriger wartet am Sonntagmorgen am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen auf seinen Bus, als ihn mehrere Männer ansprechen – und schließlich zuschlagen.











Ein 28-Jähriger ist am Sonntagmorgen in Bietigheim-Bissingen am Bahnhof von mehreren Männern ausgeraubt und bewusstlos geschlagen worden. Laut Polizei hatte der Mann gegen 6 Uhr am Busbahnhof auf seinen Bus gewartet, als er von einer etwa zehnköpfigen Gruppe angesprochen worden sei. Die Männer baten den 28-Jährigen um Zigaretten und Kleingeld. Bitten, die das spätere Opfer der Gruppe eigentlich erfüllen wollte – ehe ein Mann ihm plötzlich ins Gesicht schlug.