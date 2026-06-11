Bahnhof in Bad Cannstatt: 45-Jähriger bedroht 80-Jährigen mit Messer

1 Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Bad Cannstatt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 45-Jähriger und ein 80-Jähriger geraten am Bahnhof in Bad Cannstatt in einen Streit. Der 45-Jährige bedroht daraufhin den Senior mit einem Messer.











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Ein 45-Jähriger hat am Mittwoch am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar einen 80-Jährigen mit einem Messer bedroht. Wie die Bundespolizei mitteilt, befand sich der 45-jährige Verdächtige gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrrad in einem Aufzug. Als der 80-Jährige diesen trotz der offenbar beengten Platzverhältnisse ebenfalls betreten wollte, kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit.