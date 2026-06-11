Bahnhof in Bad Cannstatt: 45-Jähriger bedroht 80-Jährigen mit Messer
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Der Vorfall ereignete sich am Bahnhof in Bad Cannstatt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 45-Jähriger und ein 80-Jähriger geraten am Bahnhof in Bad Cannstatt in einen Streit. Der 45-Jährige bedroht daraufhin den Senior mit einem Messer.

Ein 45-Jähriger hat am Mittwoch am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt offenbar einen 80-Jährigen mit einem Messer bedroht. Wie die Bundespolizei mitteilt, befand sich der 45-jährige Verdächtige gegen 14:20 Uhr mit seinem Fahrrad in einem Aufzug. Als der 80-Jährige diesen trotz der offenbar beengten Platzverhältnisse ebenfalls betreten wollte, kam es zwischen den beiden Männern zu einem Streit.

 

Der 45-Jährige soll schließlich den 80-Jährigen mit einem Messer bedroht und Stichbewegungen in seine Richtung gemacht haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Landespolizei konnten den Tatverdächtigen am Tatort antreffen und festnehmen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten bei ihm außerdem einen Schlagring und ein Messer. Aufgrund seines Verhaltens wurde der 45-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Klinik gebracht.

 