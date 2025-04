Bahnhof Göppingen: Frau wohl wegen Schulden zusammengeschlagen

1 Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: www.imago-images.de/Reporterdienst via www.imago-images.de

Die Polizei rückt aus, als Zeugen eine Schlägerei am Göppinger Bahnhof melden. Dort treffen die Beamten nur noch eine Frau an – die angibt, wegen Schulden attackiert worden zu sein.











Link kopiert



Am Montag ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung in Göppingen ausgerückt. Wie die Beamten berichten, meldeten gegen 13 Uhr Zeugen eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten am Bahnhof. Beim Eintreffen der Streife konnte lediglich eine leicht verletzte 43-Jährige angetroffen werden. Laut Angaben der Frau sei sie wohl von einer Familie angegriffen worden. Rettungskräfte brachten die Verletzte vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Göppingen ermittelt nun wegen Körperverletzung.