1 Dieses Luftbild ist 2017 entstanden. Zwischen den beiden roten Kränen ist das Bahnhofsgebäude zu sehen. Zu dieser Zeit wurde auf dem ehemaligen Schoch-Areal noch aufwendig der Boden saniert. Foto: Carsten Seiba/d

Rund um den Feuerbacher Bahnhof entsteht bis zum Jahr 2025 das Quartier am Wiener Platz. Die Bauarbeiten sollen am 5. September beginnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Das lange Warten hat ein Ende. „Am 5. September beginnen die Bauarbeiten auf dem Quartier am Wiener Platz in Feuerbach“, betont Gisbert Renz von der Baugenossenschaft Neues Heim. Der Startschuss fällt im Baufeld Süd durch eine der insgesamt vier Baugemeinschaften, die sich eines der Baulose sichern konnten, für die man sich ab Dezember 2017 bewerben konnte. „Wir werden dann Ende Oktober loslegen“, ergänzt Renz. Das Neue Heim wird rund 90 der insgesamt knapp 170 neuen Wohnungen auf dem etwa 2,6 Hektar großen Areal bauen. Hinzu kommen durch die Baugenossenschaft Plätze in der Tagespflege, ein Nachbarschaftscafé, eine Tiefgarage und eine Kita. „Etwa 100 der rund 170 Wohnungen liegen im Bereich des geförderten Mietwohnungsbau“, sagt Stadtsprecherin Marie Kraft. „Hiervon sind 25 Wohnungen für junge Menschen mit Behinderung, psychisch erkrankte Menschen und Menschen mit sozialen Schwierigkeiten vorzuhalten.“