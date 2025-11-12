Hubschrauber über Esslingen - S-Bahn fährt wieder

Ein Rettungseinsatz am Bahnhof Esslingen brachte den Zugverkehr am späten Mittwochnachmittag zum Stillstand. Auch die Linie S1 ist betroffen.
Bahnreisende im Fern- und Nahverkehr, die den Bahnhof Esslingen passieren, müssen am Mittwoch im Feierabendverkehr warten oder auf andere Verkehrsmittel umsteigen: Der Zugverkehr rund um Esslingen stand ab etwa 16.30 Uhr komplett still. Grund ist nach Angaben der Bundespolizei ein Rettungseinsatz. Gegen 18 Uhr konnten erste Züge den Bahnhof wieder anfahren.