Polizeieinsatz in Esslingen Jugendliche nach versuchtem Einbruch in Tankstelle festgenommen

Die Polizei hat einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen festgenommen, die versucht haben sollen, in eine Tankstelle in der Esslinger Weilstraße einzubrechen. Beide sind bereits polizeibekannt und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft.