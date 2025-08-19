Bahnhof Ellental: Unbekannter bedroht Ehepaar mit Messer

1 Der Unbekannte zückte plötzlich ein Messer (Symbolbild). Foto: Imago/Gottfried Czepluch

Ein Ehepaar ist Freitagnacht in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) am Bahnof Ellental von einem Unbekannten grundlos bedroht worden. Der Mann stieg anschließend in einen Zug.











Ein Ehepaar ist Freitagnacht am Bahnhof Ellental in Bietigheim-Bissingen von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Wie die Polizei mitteilt, warteten der 58-Jährige und die 57-Jährige gegen 22.50 Uhr dort, als ein Mann die beiden zunächst grundlos verbal anging. Schließlich soll der Unbekannte das Messer gezückt haben.