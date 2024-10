Bahnhof Bietigheim-Bissingen: Schlägerei am Bahnhof sorgt für Polizeieinsatz

Schlägerei am Bahnhof sorgt für Polizeieinsatz

1 Es kam Pfefferspray zum Einsatz Foto: dpa/Lino Mirgeler

In der Nacht zum Sonntag kam es am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten. Einer leistete heftigen Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten.











In einer Gaststätte im Bahnhof Bietigheim-Bissingen kam es, laut Polizeiaussage, in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen sieben Personen mit deutscher, albanischer, lettischer und litauischer Staatsangehörigkeit. Die Ursache ist bislang unklar. Der Sachverhalt verlagerte sich im weiteren Verlauf in die Bahnhofshalle. Hier sollen die Personen aufeinander eingeschlagen und eingetreten haben. Erst durch eintreffende Streifen der Landespolizei konnten die Kontrahenten getrennt werden.