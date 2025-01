Bahnhof Bietigheim-Bissingen: Frau wird von Regionalbahn erfasst – danach kursieren wilde Gerüchte

1 An Gleis 4 am Bahnhof Bietigheim-Bissingen gerät eine Frau vor einen einfahrenden Zug. (Symbolbild) Foto: /Dreamstime

Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen wird am Samstagabend eine 54-Jährige von einer Regionalbahn erfasst und dabei schwer verletzt. Fast zeitgleich ereignet sich in der Nähe ein weiterer Vorfall – daraufhin kursieren wilde Gerüchte.











Am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen wurde am Samstagabend eine 54-Jährige von einem Zug erfasst und schwer verletzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen geriet die Frau laut Polizeiangaben gegen 19.55 Uhr am Bahnsteig 4 vor eine einfahrende Regionalbahn, die nicht mehr rechtzeitig stoppen konnte. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundespolizei ermittelt nun zu den genauen Abläufen und Hintergründen.