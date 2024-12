Bahnhof Bietigheim-Bissingen: 29-Jähriger wird geschlagen und ausgeraubt

1 Laut Polizei erlitt der Mann massive Verletzungen im Gesicht. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Ein 29-Jähriger ist in der Unterführung nahe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen von Unbekannten ins Gesicht geschlagen und ausgeraubt worden. Selbst den Mantel des Opfers nahm die Gruppe an sich.











In der Nacht auf Sonntag ist in der Nähe des Bahnhofs in Bietigheim-Bissingen erneut ein Passant ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, lief der 29-Jährigen zwischen Mitternacht und 2.25 Uhr durch die Unterführung zwischen dem Bahnhofsvorplatz und der Stuttgarter Straße, als ihn plötzlich sechs Unbekannte angriffen.