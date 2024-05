1 Die Polizei schätzt den Wert der Beute auf 350 Euro. (Symbolbild) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Ein 19-Jähriger hatte in der Nacht auf Montag in einem Fotoautomaten am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen geschlafen, als ein Unbekannter ihn unsanft aufweckte – und die Herausgabe seiner Bauchtasche forderte.











Ein 19-Jähriger ist in der Nacht auf Montag am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche in einem Fotoautomaten in der Bahnhofshalle geschlafen, als ein Unbekannter ihn gegen 3.20 Uhr unsanft aufweckte und aufforderte, ihm seine Bauchtasche zu geben. Da der 19-Jährige diese nicht hergab, schlug ihm der Täter kurzerhand ins Gesicht und entriss ihm die Tasche. Einen Laptop nahm der Räuber ebenfalls noch an sich, ehe er in Richtung des P+R-Parkplatzes davonlief.