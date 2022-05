1 Nach dem Unfall kümmerten sich Rettungskräfte um die 22-Jährige. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Am Dienstag wird eine 22-Jährige von einem Fernzug am Bahnhof Bad Cannstatt erfasst und so schwer verletzt, dass sie am Mittwoch in einem Krankenhaus stirbt.















Die 22 Jahre alte Frau, die am Dienstagnachmittag am Bahnhof Bad Cannstatt von einem Fernzug erfasst und dabei lebensgefährlich verletzt worden war, ist am Mittwochmorgen in einem Stuttgarter Krankenhaus an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben.

Wie die Polizei bereits am Dienstag berichtet hatte, hielt sich die Frau gegen 14.15 Uhr an der Bahnsteigkante des Gleises 8 auf, als der Fernzug herannahte und die Frau erfasste. Der Lokführer leitete eine Schnellbremsung ein, wodurch bisherigen Informationen zufolge keine anderen Reisenden verletzt wurden. Der Zug kam noch im Bereich des Bahnhofs zum Stehen.

Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei sowie der Feuerwehr und des Rettungsdienstes versorgten die Schwerverletzte vor Ort. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert, doch die Verletzungen der 22-Jährigen waren so schwerwiegend, dass sie tags darauf daran verstarb.