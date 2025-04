1 Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag ein Schnellrestaurant in Bad Cannstatt überfallen. Die Polizei fahndet mit einem Bild nach dem Tatverdächtigen (Symbolfoto). Foto: AFP/ALASTAIR PIKE

Ein Unbekannter betritt in der Nacht zum Dienstag eine McDonald’s-Filiale am Bahnhof in Bad Cannstatt. Er bedroht einen Angestellten mit einer Schusswaffe und fordert Geld. Die Polizei fahndet mit einem Foto nach dem Flüchtigen.











