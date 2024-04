1 Ein vergessener Rucksack an der S-Bahn-Haltestelle Flughafen/Messe hat am Freitag einen Polizeieinsatz ausgelöst (Archivfoto). Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Ein herrenloser Rucksack hat am Freitag einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. In der Folge kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung der S-Bahn-Strecke.











Ein herrenloser Rucksack an der S-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Flughafen/Messe hat am Freitagabend einen Einsatz der Bundespolizei ausgelöst. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde der Rucksack am Haltepunkt vergessen. Die S-Bahnstrecke war deshalb für rund 30 Minuten gesperrt. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Inzwischen ist die Strecke wieder freigegeben.