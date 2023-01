1 Die Polizei stellte die Axt sicher. Foto: dpa/Friso Gentsch

Die Polizei war am Mittwoch darüber informiert worden, dass ein Fahrgast in der S-Bahn eine Axt mit sich führe. Die brauche er angeblich für Gartenarbeit, so der 51-Jährige.















Ein stark betrunkener Mann ist am Mittwochnachmittag mit einer Axt in der S 4 mitgefahren. Gegen 15.30 Uhr war die Bundespolizei darüber informiert worden, die darauf an der Haltestelle Favoritepark in Ludwigsburg wartete. Tatsächlich trafen sie in der Bahn auf einen 51-Jährigen, der eine Axt mit sich führte. Dieser hatte zwar nichts Strafbares getan, da er jedoch 1,8 Promille im Blut hatte, wurde sein „Gartenwerkzeug“ sichergestellt: Laut eigener Aussage hatte er die Axt nämlich für Grünarbeiten dabei. Der Reisende durfte danach weiterfahren.