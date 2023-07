1 Die Deutsche Bahn betont, dass Zugreisen sicher seien. Foto: Deutsche Bahn AG/Oliver Lang

Über Weihnachten in vollen Zügen unterwegs sein dürfte während der Pandemie noch mehr Menschen abschrecken als ohnehin. Deshalb hat sich die Deutsche Bahn ein Konzept überlegt, um das Bahnfahren in dieser Zeit attraktiv zu machen.









Berlin - An Weihnachten heim zur Familie – das bleibt auch in Corona-Zeiten der Wunsch vieler Menschen. Doch soll man für die Reise die Bahn nutzen, oder ist Zugfahren wegen der Ansteckungsgefahr in womöglich vollen Abteilen nicht ratsam? Die Deutsche Bahn jedenfalls will dafür sorgen, dass Fahrgäste in den Fernzügen auch rund um die Feiertage sicher und geschützt unterwegs sind. Wichtigste Maßnahme: Trotz extrem geringer Auslastung der Züge von derzeit im Schnitt nur 20 bis 25 Prozent baut der Staatskonzern sein Angebot sogar noch aus, nicht zuletzt, weil die Politik und der Bund als Eigentümer Druck machen.