Bahnbilanz: Sorgen trotz Rekordumsätzen

1 Die Digitalisierung sollte schneller voranschreiten. Foto: Deutsche Bahn AG/Max Lautenschläger

Die Branche fordert ehrgeizige Ziele für den Schienenverkehr von der neuen Regierung. Mit dem bisherigen Tempo könnte die Digitalisierung der Technik noch 60 Jahre dauern.











Der Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB) meldet einen neuen Rekordumsatz der Branche von rund 15 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Fast ein Drittel steuerte die Infrastruktursparte bei, die dank der inzwischen hohen staatlichen Investitionen in das lange vernachlässigte Schienennetz deutlich wächst. Man habe gezeigt, dass man die zusätzlichen Finanzmittel verbauen könne, sagte VDB-Präsident Andre Rodenbeck in Berlin.