Bahnbaustellen in Stuttgart: Wie die oberste Bahnerin im Land eigene Bahnfahrten absichert

Das marode Schienennetz wird in einem Kraftakt auf Vordermann gebracht. Baustellen bremsen Fahrgäste aus. Die Konzernbevollmächtigte der DB im Land überrascht mit einem Bekenntnis.
Die Zahl ist atemberaubend - oder lässt wahlweise den Fahrgästen die Luft weg bleiben: allein im Jahr 2026 wird es 28 000 Baustellen im Netz der Deutschen Bahn (DB) geben. „Und ein Schwerpunkt davon ist in Baden-Württemberg“, sagt Clarissa Freundorfer, Konzernbevollmächtigte der DB im Land. Sie sprach am Dienstag beim 16. ÖPNV-Forum des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS).