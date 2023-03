1 Wo heute Zügen oberirdisch fahren, wollte Verkehrsminister Winfried Hermann einen neuen, unterirdischen Kopfbahnhof bauen. Diese Idee ist vom Tisch. Foto: Lichtgut//Piechowski

Die lange auf sich warten lassenden wissenschaftlichen Untersuchungen zum Nutzen eines zusätzlichen Kopfbahnhofs liegen nun vor – und haben zu gänzlich anderen Ergebnissen geführt, als es sich die Befürworter der Idee von Landesverkehrsminister Winfried Hermann vorgestellt haben. Das räumt der Grüne bei der Präsentation der Untersuchungsergebnisse in aller Offenheit ein. Anders als zwischendurch kolportiert, scheitert das Vorhaben allerdings nicht an den hohen Kosten.

Digitalisierung ändert Rahmenbedingungen

Nach Erkenntnissen der vom Verkehrsministerium ausgewählten Gutachter, dem Consultingunternehmen SMA sowie dem Verkehrswissenschaftlichen Institut Stuttgart (VWI), schafft der mit digitaler Technik ausgestatteter Tiefbahnhof mehr Züge, als ein herkömmlich signalisierter Stuttgart-21-Bahn nebst Ergänzungsstation. „Die Digitalisierung ändert alles“, sagt Hermann. Das sei so noch nicht absehbar gewesen, als man im Ministerium den zusätzlichen, unterirdischen Kopfbahnhof ersann. „Wir haben auch erst mal schlucken müssen, als wir die Zahlen gesehen haben“, sagt Hermann. Aber wer sich beraten lasse, müsse das Ergebnis auch annehmen. „So etwas führt dann zu Einsicht und Umdenken“, sagt der Minister. Als politische Niederlage will er die Entwicklung nicht sehen. „Das ist ein Sieg der Vernunft und Fachlichkeit“. Denn erstmals lägen nun Daten auch für weitere Ausbauoptionen im Schienennetz der Landeshauptstadt vor.

Bei der Opposition im Landtag sieht man das naturgemäß anders. Das Aus für die Ergänzungsstation sei der „verkehrspolitischer Offenbarungseid des Verkehrsministers“, sagt Hans-Peter Storz, der verkehrspolitische Sprecher der SPD. Während der langen Wartezeit auf die verkehrlichen Untersuchungen habe „der Minister eine notwendige Diskussion über mögliche Ergänzungen für den Bahnknoten Stuttgart blockiert.“ Hans Dieter Scheerer (FDP), der bereits vergangene Woche das Ende der Ergänzungsstation gegenüber unserer Zeitung vorweggenommen hat, bekräftigt seine Haltung, wonach „viel Energie für ein Luftschloss verwendet worden ist“. Stuttgarts OB Frank Nopper (CDU) begrüßt die Kehrtwende. Die Gutachten zeigten, dass„zukunftsfähiger Bahnverkehr und eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung“ sich in Stuttgart verbinden ließen. An Hermanns Adresse sagte er „Jeder hat das Recht, nach intensiver Prüfung zu anderer und besserer Erkenntnis zu kommen“. Die Linksfraktion im Gemeinderat plädiert dafür, den gesamten Kopfbahnhof neben Stuttgart 21 zu erhalten.

Neue Strecken am Nordbahnhof?

Die Gutachter haben nicht nur die Ergänzungsstation, sondern auch andere Ausbauten des Bahnnetzes untersucht. Daraus leitet Hermann eine Strategie für den „Schienenknoten 2040“ ab. „Denn mit Stuttgart 21 endet nicht die Eisenbahngeschichte in Stuttgart“, so Hermann. Beim Nordbahnhof könnte ein Nahverkehrs-Dreieck entstehen, das Fahrten zwischen Feuerbach und Bad Cannstatt sowie von der Panoramastrecke aus Vaihingen nach Feuerbach und Bad Cannstatt ermöglichen würde. Gut 450 Millionen Euro würden für rund fünf Kilometer neue Bahnstrecken fällig. Dafür will Hermann nun Verbündete suchen. Vorrangig solle die Panoramastrecke ertüchtig, mit neuen Haltepunkten versehen und leistungsfähig in Richtung Feuerbach angebunden werden. „Das sind dann zusätzliche Angebote. Wir nehmen keinen Zug aus dem Durchgangsbahnhof raus“, verwies der VWI-Chef Stefan Tritschler auf neue Angebote, die zusätzliche Fahrgäste anlocken können. Eher langfristig bis in die 2050er Jahre haben die Gutachter weitere 115 Ausbaumaßnahmen im Großraum Stuttgart identifiziert, die für rund 3,9 Milliarden Euro den Schienenverkehr stärken sollen.