Bahn: Probleme bei der Digitalisierung: Stoppt die Bahn die Digitalisierung?

1 Hoher Aufwand: Digitalisierung bei der Bahn. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Die Pläne für das lange vernachlässigte deutsche Schienennetz sollen laut dem SWR aus Geldnot vor allem in der Fläche aufgeschoben werden. Die Bundesländer sind alarmiert.











Die Deutsche Bahn stoppt laut einem internen Bericht, der dem SWR vorliegt, den Ausbau der digitalen Stellwerkstechnik und der digitalen Schieneninfrastruktur. Der Sender beruft sich auf interne Papiere der DB Infra-Go AG, die für das Gleisnetz verantwortlich ist. Zudem hätten mehrere Insider die Pläne bestätigt, darunter die Landesverkehrsminister aus Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein. Die Bahn selbst dementiert den Bericht. Der Bericht des SWR „ist falsch“, teilte der Konzern am Freitag mit. „Richtig ist: Die Deutsche Bahn hält an der Digitalisierung von Bahnstrecken fest.“ Auch ein Sprecher des Verkehrsministeriums versicherte, „dass die Digitalisierung der Bahn weiterhin eine hohe Priorität genießt“. Zudem laufe beim Bahnknoten Stuttgart das derzeit größte Digitalisierungsprojekt der Schiene in Europa.