1 Die Bahn wird auf der Panoramastrecke von Mittwoch an wieder Züge vom Hauptbahnhof nach Vaihingen pendeln lassen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Nach der Misere mit beschädigten Rädern der Stuttgarter S-Bahnzüge setzt die Deutsche Bahn nun auf andere Züge auf der Panoramastrecke. Damit kommt es erneut zu Änderungen beim S-Bahn-Fahrplan. Was sich am Mittwoch ändert.















Die Deutsche Bahn AG setzt von diesem Mittwoch an, 25. August, Pendelzüge auf der Panoramabahnstrecke zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen ein. Sie sind der Ersatz für S-Bahnen der Baureihe 430, die auf der Umleitungsstrecke Radschäden erlitten haben und die daher grundsätzlich nicht mehr fahren.

Zunächst gehe am Mittwoch ein Fahrzeug der Baureihe 442 (offenbar eine S-Bahn der Rhein-Ruhr-Bahn) auf die Strecke, das von 7 bis 23 Uhr einen zweistündigen Pendelverkehr ermögliche. Von Donnerstag an soll dann zusätzlich ein Doppelstockzug eingesetzt werden, der stündlich pendelt. Um welche Uhrzeit die Züge jeweils exakt abfahren, konnte die Bahn-Pressestelle am Dienstag noch nicht sagen.

Beibehalten werden die halbstündigen Direktbusse zwischen den beiden Stationen, außerdem der Direktbus ab 5.18 Uhr am Hauptbahnhof zum Flughafen. Wieder aufgenommen wird ab Donnerstag auch der Pendelverkehr der S 30 zwischen Vaihingen (Abfahrt zur Minute 10 und 40) und Filderstadt (03 und 33), der im 30-Minuten-Takt fährt.