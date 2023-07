1 Ronny Oelschner (links) und Catharina Maurer vom Präventionsteam schauen, ob jeder Fahrgast eine Maske trägt. Wer sich weigert, fliegt raus. Foto: Horst Rudel

Die Deutsche Bahn verstärkt ihre Kontrollen der Maskenpflicht. Bis September sollen 120 Präventionsteams an den Stationen und in den Zügen des Nah- und Fernverkehrs unterwegs sein. Gerade an den Bahnhöfen ist das auch nötig.









Stuttgart - Die zwei Frauen machen alles richtig. Anke Kilian und ihre Freundin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, haben sich ein paar Tage freigenommen. Die beiden haben sich am Morgen in München in den IC 2268 Richtung Karlsruhe gesetzt. Am Nachmittag werden sie in Freiburg ankommen und dort einen Kurzurlaub machen. Im Zug sitzen sie sich gegenüber, auf dem Tisch zwischen ihnen stehen zwei rosa Becher, in denen Prosecco perlt. In Ulm ist die Flasche leer. Und: sie haben beide ihre Maske auf.