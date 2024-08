Bahn-Infrastruktur in Deutschland: Bahn-Tochter: Haben das älteste Stellwerksnetz in Westeuropa

1 „Deutschland hat heute die älteste Stellwerkslandschaft in Westeuropa“, sagte der Chef der DB-Schienennetz-Tochter DB Infrago, Philipp Nagl. (Symbolbild) Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Die veraltete Infrastruktur der Bahn stellt Fahrgäste regelmäßig vor eine Geduldsprobe. Laut dem Chef der zuständigen Bahn-Tochter sieht das bei den westeuropäischen Nachbarn besser aus.











Der Chef der DB-Schienennetz-Tochter DB Infrago, Philipp Nagl, sieht die Bahn-Infrastruktur in Deutschland in einem völlig überalterten Zustand. „Deutschland hat heute die älteste Stellwerkslandschaft in Westeuropa“, sagte Nagl der „Süddeutschen Zeitung“. „In den vergangenen Jahrzehnten wurde zu wenig erneuert, zu wenig in die Sanierung gesteckt“, so Nagl weiter. Mit den Sanierungen in diesem Jahr werde es zumindest gelingen, die Überalterung zu stoppen und eine Trendwende einzuleiten.