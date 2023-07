1 Zeitweise fahren die S-Bahnen nicht nach Filderstadt-Bernhausen. Foto: Roberto Bulgrin

Etwa 13,6 Milliarden Euro investiert die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben zusammen mit Bund und Ländern in diesem Jahr in eine leistungsfähige Infrastruktur. In Stuttgart liege ein Schwerpunkt auf der Modernisierung von Strecken und Gleisen in Vaihingen und Rohr, außerdem auf der Tunnelstammstrecke, sowie in Zuffenhausen und Feuerbach. Fahrgäste müssen sich jetzt und in den kommenden Monaten auf Fahrplanänderungen, Ausfälle und Bus-Ersatzverkehr einstellen.