Steigt der Preis für ein Produkt, sinkt üblicherweise die Nachfrage. Beim Deutschlandticket soll das anders sein, glaubt der Verkehrsminister - und erklärt auch warum.
Berlin - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder ist überzeugt, dass künftig deutlich mehr Menschen das Deutschlandticket nutzen werden - obwohl der Preis auf 63 Euro steigen soll. "Dadurch, dass wir Stabilität haben, dass wir wissen, das Deutschlandticket wird bis 2030 auf jeden Fall gesichert sein, werden wir in anderen Bereichen Effekte haben, die zu deutlich stärkeren Nutzerzahlen führen werden", sagte der CDU-Politiker in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart".