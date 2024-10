Bahn: Bahn saniert ICE-Strecke zwischen Hamm und Hannover

1 Die Bahn erneuert ihre Schienen zwischen Hamm und Hannover - für Reisende bringt das erstmal Umleitungen und Zugausfälle mit sich. (Archivbild) Foto: Lukas Schulze/dpa

Die ICE-Strecke zwischen Ruhrgebiet und Berlin ist eine der wichtigsten in Deutschland. Nun werden dort Gleise erneuert - mit zeitraubenden Auswirkungen für Reisende.











Hamm/Hannover - Die Deutsche Bahn beginnt Ende kommender Wochen mit umfangreichen Arbeiten an der ICE-Strecke zwischen Hamm und Hannover. Züge im Fernverkehr werden sieben Wochen lang umgeleitet. Vor allem in der ersten Woche vom 11. Oktober (21.00 Uhr) bis zum 18. Oktober müssen Reisende auf der Strecke vom Ruhrgebiet nach Hannover und Berlin deutlich mehr Zeit einplanen. In Bielefeld und mehreren weiteren Städten halten die Fernzüge in dieser Zeit nicht. Anschließend gibt es bis zum 29. November noch kleinere Einschränkungen. Im Nahverkehr müssen Pendler auf Ersatzbusse ausweichen.