Die Deutsche Bahn greift für die neue Infrastruktur in der Landeshauptast noch tiefer in ihre Kasse. Wird das die letzte Kostenerhöhung bis zur Inbetriebnahme?









Das Kontrollgremium der Deutschen Bahn AG hat am Freitag in seiner Sitzung in Berlin die Misere beim Bau des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart und der Tunnelstrecken zur Kenntnis genommen und die seit 2009 dritte massive Kostenerhöhung gebilligt. Es stockte den Puffer deutlich über die vom Vorstand vorgeschlagenen 440 auf 640 Millionen Euro auf.