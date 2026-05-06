Bahar Kizi: Ex-Monrose-Sängerin macht Fehlgeburt öffentlich

Ex-Monrose-Sängerin Bahar Kizil hat in ihrem Podcast mit Senna Gammour sehr persönliche Einblicke gegeben. Die 37-Jährige sprach offen über ihren Kinderwunsch und über die schmerzliche Erfahrung einer Fehlgeburt.
Bahar Kizil (37) hat im Podcast "Recall - mit Senna & Bahar" mit ihrer früheren Monrose-Kollegin Senna Gammour (46) über eine Fehlgeburt gesprochen. Dabei gab die Musikerin zunächst sehr persönliche Einblicke in ihren Kinderwunsch: "Ich hätte schon sehr gerne Kinder, aber ich weiß, als Künstlerin habe ich ein sehr unkontrolliertes und unsicheres Leben." Sie wolle erst dann ein Kind, "wenn ich das Gefühl habe, ich kann ihm auch was bieten. Nichtsdestotrotz weiß ich, ich bin 37 Jahre alt, so viel Zeit ist da jetzt nicht mehr, die Uhr läuft eben irgendwann ab."