1 "SOS": Ein 64-jähriger Mann war drei Tage lang auf einer Insel in den Bahamas gestrandet. Foto: Uncredited/U.S. Coast Guard/AP/dpa

«Cast Away» im echten Leben: Drei Tage auf einer unbewohnten Insel enden hollywoodreif. Der Gestrandete macht mit einer Leuchtpistole auf sich aufmerksam - und mit Buchstaben im Sand.









Miami - Die US-Küstenwache hat ein Foto mit einem "SOS"-Schriftzug veröffentlicht, der bei der Rettung eines gestrandeten Mannes von einer Bahamas-Insel geholfen hat. Der 64-Jährige habe drei Tage auf der Insel Cay Sal ausgeharrt und sei am Freitag gerettet worden, teilte die Küstenwache mit. Am Dienstag veröffentlichte sie in sozialen Netzwerken zusätzliche Bilder der riesigen Buchstaben, die der Mann in den Sand geschrieben hatte.