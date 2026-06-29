Baggersee im Ortenaukreis: Suche nach vermisstem Schwimmer geht weiter

1 Der See ist den Angaben zufolge an dem Unglücksort 30, an manchen Stellen sogar bis zu 40 Meter tief. (Symbolbild) Foto: dpa/Thomas Banneyer

Ein junger Mann springt mehrmals in einen Baggersee. Plötzlich geht er vor den Augen seines Freundes unter – und ist verschwunden.











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Die Suche nach einem vermissten Schwimmer in einem Baggersee bei Kehl (Ortenaukreis) soll weitergehen. Vor den Augen seines Begleiters war der 28-Jährige nach mehreren Sprüngen in den See auf einmal untergegangen und nicht mehr aufgetaucht, wie die Polizei mitteilte. Der Freund versuchte noch, den jungen Mann am Sonntag herauszuziehen und über Wasser zu halten, was ihm aber nicht gelang. Auch andere Badegäste seien zu Hilfe gekommen, hieß es.