BAFTAs 2026: One Battle After Another hat die meisten Chancen

Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat in diesem Jahr die meisten Chancen auf Auszeichnungen bei den BAFTAs.
Die British Academy of Film and Television Arts hat ihre Longlists für die diesjährige Verleihung der BAFTAs im Februar veröffentlicht. In diesem Jahr haben vor allem der Regisseur Paul Thomas Anderson (55), Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) und der restliche Cast sowie die Crew von "One Battle After Another" besonders viele Chancen auf einen der Preise. Insgesamt 16 Mal ist die Thrillergroteske auf den am 9. Januar veröffentlichten Longlists für die BAFTAs, die wichtigsten britischen Filmpreise, zu finden.