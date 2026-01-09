BAFTAs 2026: One Battle After Another hat die meisten Chancen

Paul Thomas Andersons "One Battle After Another" mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat in diesem Jahr die meisten Chancen auf Auszeichnungen bei den BAFTAs.

Die British Academy of Film and Television Arts hat ihre Longlists für die diesjährige Verleihung der BAFTAs im Februar veröffentlicht. In diesem Jahr haben vor allem der Regisseur Paul Thomas Anderson (55), Hollywoodstar Leonardo DiCaprio (51) und der restliche Cast sowie die Crew von "One Battle After Another" besonders viele Chancen auf einen der Preise. Insgesamt 16 Mal ist die Thrillergroteske auf den am 9. Januar veröffentlichten Longlists für die BAFTAs, die wichtigsten britischen Filmpreise, zu finden.

Vielfach ist "One Battle After Another" dabei auch in prestigeträchtigen Kategorien vertreten - darunter im Rennen um den besten Film, die beste Regieleistung, die beste Hauptdarstellerin (Chase Infiniti, 25) und den besten Hauptdarsteller (DiCaprio). Auch für das beste Spiel als Nebendarstellerin oder Nebendarsteller sind mit Teyana Taylor (35), Benicio del Toro (58) und Sean Penn (65) drei Stars aus dem Film vorgeschlagen.

Diese Filme kämpfen um Award als "Best Film"

Auf den Award für den besten Film können neben "One Battle After Another" aktuell "The Ballad of Wallis Island", "Bugonia", "Frankenstein", "Hamnet", "I Swear", "Marty Supreme", "Nuremberg", "Sentimental Value" und "Sinners" hoffen. Insgesamt standen demnach ursprünglich 109 Filme in dieser Kategorie zur Auswahl. "Hamnet" und "Sinners" sind auf den Listen 14 Mal vertreten, "Marty Supreme" kommt auf 13 Erwähnungen.

Die gesamten Longlists in insgesamt 25 Kategorien sind auf der BAFTA-Homepage einsehbar. Zunächst geht es jetzt in eine weitere Wahl, in der von 8.300 berechtigten Mitgliedern entschieden wird, welche Kandidatinnen und Kandidaten sowie Beiträge fest nominiert werden. Die finalen Nominierungen sollen am 27. Januar mitgeteilt werden. Danach steht die Wahl der Gewinnerinnen und Gewinner an. Die Verleihung der BAFTAS soll am 22. Februar in London stattfinden.