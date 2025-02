Ab 17. Februar bei Sky Das wissen wir über "The White Lotus" Staffel drei

"The White Lotus" öffnet in der dritten Staffel seine Pforten in Thailand. Wie gewohnt mit völlig neuem Ensemble, unter anderem mit Arnie-Sohn Patrick Schwarzenegger und einem deutschen Schauspieler aus "Zone of Interest". Nur eine altbekannte Figur kehrt zurück.