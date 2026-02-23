BAFTA-Awards: One Battle After Another und eine dicke Überraschung

One BAFTA After Another: Der Oscar-Favorit "One Battle After Another" dominiert beim wichtigsten britischen Filmpreis. Nur in einer Kategorie siegt überraschend ein Lokalheld über Leonardo DiCaprio.
Drei Wochen vor der Oscar-Verleihung hat "One Battle After Another" seine Favoritenstellung zementiert. Bei der BAFTA-Verleihung am Sonntag in London gewann die Thrillergroteske mit Leonardo DiCaprio (51) insgesamt sechs Awards. Darunter war der Hauptpreis als bester Film des Jahres. Paul Thomas Anderson (55) gewann den BAFTA als bester Regisseur, Sean Penn (65) als bester Nebendarsteller.