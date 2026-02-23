BAFTA-Awards: One Battle After Another und eine dicke Überraschung

One BAFTA After Another: Der Oscar-Favorit "One Battle After Another" dominiert beim wichtigsten britischen Filmpreis. Nur in einer Kategorie siegt überraschend ein Lokalheld über Leonardo DiCaprio.

Drei Wochen vor der Oscar-Verleihung hat "One Battle After Another" seine Favoritenstellung zementiert. Bei der BAFTA-Verleihung am Sonntag in London gewann die Thrillergroteske mit Leonardo DiCaprio (51) insgesamt sechs Awards. Darunter war der Hauptpreis als bester Film des Jahres. Paul Thomas Anderson (55) gewann den BAFTA als bester Regisseur, Sean Penn (65) als bester Nebendarsteller.

Daneben gab es den wichtigsten britischen Filmpreis für "One Battle After Another" in den Kategorien Adaptiertes Drehbuch, Kamera und Schnitt.

Robert Aramayo schlägt Leonardo DiCaprio und Timothée Chalamet

Leonardo DiCaprio ging derweil leer aus. Denn bei den besten Hauptdarstellern gab es eine dicke Überraschung. Der Engländer Robert Aramayo (33) gewann hier den BAFTA für das Tourett-Drama "I Swear". In einer starbesetzten Kategorie setzte er sich neben DiCaprio auch gegen den Oscar-Favoriten Timothée Chalamet (30, "Marty Supreme") durch.

Der BAFTA für die beste Nebendarstellerin ging ebenfalls an eine Lokalheldin. Die britisch-nigerianische Schauspielerin Wunmi Mosaku (39) gewann für den US-Hit "Blood & Sinners". Das Vampirspektakel reüssierte zudem in den Kategorien Originaldrehbuch und Filmmusik.

Bei den Hauptdarstellerinnen siegte die Irin Jessie Buckley (36) für "Hamnet". Der Film über das Privatleben von William Shakespeare gewann zudem den BAFTA als beste britische Produktion. Bester nicht-englischsprachiger Film wurde der norwegische Beitrag "Sentimental Value".