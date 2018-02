Bafta-Awards in London Angelina Jolie und weitere Stars setzen ein Zeichen

18. Februar 2018

Mit dem Schlagwort „Time’s up“ werben Hollywoodstars wie Angelina Jolie für ein Ende sexueller Belästigung in der Unterhaltungsbranche. Auch bei den britischen Bafta-Awards kommen viele Gäste in Schwarz, um ihre Solidarität zu zeigen. Herzogin Kate geht einen Mittelweg.





London - Ebenso wie im Januar die Golden Globes stand auch die Verleihung der britischen Filmpreise am Sonntag ganz im Zeichen der „Time’s up“-Bewegung, die sich für ein Ende von sexueller Belästigung und Mobbing einsetzt. Viele Filmstars kamen in Schwarz, einige brachten Aktivistinnen als Gäste mit, die sich für die Gleichberechtigung von Frauen oder Minderheiten und gegen Gewalt einsetzen. Zu den Favoriten bei den sogenannten Bafta-Awars zählten „The Shape of Water“ und „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“.

Ausgelöst worden war die Bewegung durch Enthüllungen über sexuelle Übergriffe des einflussreichen US-Filmproduzenten Harvey Weinstein im vergangenen Herbst. Unter dem Schlagwort #MeToo erklärten daraufhin Tausende Frauen in der Unterhaltungsbranche und darüber hinaus, dass auch sie Opfer von Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Zudringlichkeiten geworden seien. Eine Gruppe von Hollywood-Stars rief später die „Time’s Up“ Bewegung ins Leben, um damit die Debatte von den Opfern zu den Tätern zu führen.

Brief von weiblichen Hollywood-Stars

Die Straflosigkeit solcher Vergehen müsse ein Ende haben, hieß es auch in einem kurz vor Vergabe der Bafta-Filmpreise im „Observer“ veröffentlichten Brief, der unter anderem von Emma Thompson, Naomie Harris, Emma Watson und Gemma Arterton unterschrieben wurde. Die rund 190 Unterzeichnerinnen kritisierten zudem die schlechtere Bezahlung von Frauen im Vergleich zu Männern in ihrer Branche. Es gehe nicht nur um einen Wandel im Filmgeschäft.

Kristin Scott Thomas, die für ihre Nebenrolle in dem Film „Darkest Hour“ für einen Bafta-Preis nominiert war, sagte, es sei gut, dass über Fehlverhalten im Filmgeschäft gesprochen werde. Jetzt müssten aber auch Taten folgen.

In dem offenen Brief kündigten die Stars einen Fonds an, der Frauen und Männern beim Kampf gegen Mobbing am Arbeitsplatz unterstützen soll. Watson spendete dafür eine Million Pfund.

Herzogin Kate zeigte sich ebenfalls auf der Verleihung

Auf dem Roten Teppich dominierte die Farbe Schwarz. Herzogin Kate, die es als Mitglied der britischen Königsfamilie eher vermeidet, politisch Stellung zu beziehen, kam in einem dunkelgrünen Kleid von Jenny Packham mit einem schwarzen Gürtel.