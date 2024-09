Der neue Monat bringt die Zeitumstellung und einige weitere Änderungen für die Menschen in Deutschland. Warum Autofahrer vor dem Aufziehen der Winterreifen prüfen sollten, welches Symbol sie auf ihren Reifen haben, zeigt der Überblick der Änderungen im Oktober:

Neue Regelung bei Winterreifen

Ab dem 1. Oktober dürfen Autos bei winterlichen Wetterverhältnissen in Deutschland nur noch mit Reifen fahren, die das Alpine-Symbol haben. Bisher durften Autofahrerinnen und Autofahrer auch sogenannte M+S-Reifen nutzen, wenn diese vor 2018 hergestellt wurden.

Bafög für Studierende

Bedürftige Studenten bekommen ab dem Wintersemester mehr Bafög. Der sogenannte Grundbedarfssatz steigt um fünf Prozent auf 475 Euro. Für Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen, steigt die Wohnkostenpauschale auf 380 Euro. Der Förderungshöchstbetrag steigt von 934 Euro um 58 Euro auf 992 Euro. Studienanfänger unter 25 Jahren aus ärmeren Haushalten haben zudem Anspruch auf eine einmalige Studienstarthilfe in Höhe von 1000 Euro.

Wer BAföG-Leistungen erhält, muss in der Regel keine Steuererklärung machen. Foto: dpa-tmn/Andrea Warnecke

Sommerzeit endet

Die Sommerzeit endet, die Winterzeit beginnt. Wir bekommen wieder eine Stunde dazu: Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern. In der Nacht auf Sonntag, den 27. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt.

In der Nacht auf Sonntag, den 27. Oktober, werden die Uhren von 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Foto: dpa/Marijan Murat

Wieder Nachtzüge zwischen Berlin und Paris

Die Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel fahren wieder – planmäßig ab dem 28. Oktober. Wegen Bauarbeiten fiel die Verbindung seit dem 12. August aus.

Ein Nightjet Zug steht während eines Medientermins der ÖBB am Gleis im Hauptbahnhof. Foto: APA/Georg Hochmuth/dpa

Neue Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung

Fahrschülerinnen und -schüler müssen ab dem 1. Oktober mit neuen Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Zweimal im Jahr werden die Fragenkataloge für verschiedene Führerscheinklassen überarbeitet. Das sind etwa Umformulierungen und neue Fragen.

„Nicht bestanden“ steht auf dem Monitor eines Prüfers bei der theoretischen Prüfung für den Führerschein beim TÜV-Rheinland, während im Hintergrund Prüflinge die Aufgaben absolvieren. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Neuheiten für Spielefans

Auf der Essener Leitmesse für Gesellschaftsspiele „Spiel ‚24“ werden ab dem 3. Oktober wieder Spieleneuheiten präsentiert. Mehr 850 Aussteller aus knapp 50 Nationen präsentieren Neues rund um Karten-, Brett- und Würfelspiele.