Bäume und Pflanzen in der Wilhelma: Hilft der viele Regen auch den Mammutbäumen?

Bäume und Pflanzen in der Wilhelma

1 Der viele Regen tut auch den Mammutbäumen in der Wilhelma gut. Doch besonders alte Bäume brauchen auch besonders viel Feuchtigkeit, am besten über mehrere Jahre hinweg. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Dieses Jahr hat es so viel geregnet wie lange nicht. Den Bäumen in der Wilhelma und in den Parks hilft das, sagt die Parkpflege-Chefin Katja Siegmann. Auch wenn momentan alles grünt und blüht – die Experten bereiten sich auf trockenere Zeiten vor.











Das viele Wasser vom Himmel lässt die Bäume in der Wilhelma und auch in den Parks des Landes vitaler dastehen. Doch nicht nur das. „Wir mussten bisher noch nicht zuwässern“, sagt Katja Siegmann. Sie ist als Fachbereichsleitung der Parkpflege für 340 Hektar Grünflächen des Landes zuständig, mit 12 000 Bäumen auf Stuttgarter Gemarkung samt der Wilhelma. „Der Regen tut den Bäumen super gut. Auch den Mammutbäumen.“ Sie hätten in den vergangenen Jahren unter der Trockenheit gelitten, deshalb seien dort Feuchtigkeitssensoren installiert worden, berichtet Siegmann. Solche Sensoren haben neuerdings auch die Magnolien im Maurischen Garten.