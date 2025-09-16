Bäume in Filderstadt: Warum haben diese Bäume Hosen an?

An der Echterdinger Straße tragen einige Bäume in Filderstadt Plastikhosen am Stamm – wir haben beim Tiefbauamt nachgefragt, was es damit auf sich hat.
Wer schon mal entlang der Echterdinger Straße in Bernhausen unterwegs war, dem ist es vielleicht aufgefallen: Die Bäume, die dort in Reih und Glied entlang der Straße stehen, tragen Hosen. Natürlich keine echten Hosen – aber dunkelgrüne Tüten, die auf der Erde rund um den Stamm mit Klettverschlüssen befestigt sind. Aber wozu dienen diese Hosen für Bäume?