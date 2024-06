1 Ein Bewässerungsfahrzeug, unterwegs in Plieningen. Foto: /Gehrung

Ist es sinnvoll, bei Regen Bäume und Pflanzen zu gießen? Trotz des feuchten Wetters sind derzeit Bewässerungsfahrzeuge unterwegs. Das Garten- , Friedhofs- und Forstamt gibt Antworten.











Es hat viel geregnet in Stuttgart in den vergangenen Tagen und Wochen, sehr viel sogar. Und doch waren städtische Spezialfahrzeuge zu beobachten, die zum Begießen unterwegs waren. Eines davon hat unser Leser Michael Gehrung im strömenden Regen bei Plieningen fotografiert. Gleich daneben ein Feld, in dem das Wasser knöcheltief steht. Und nicht weit entfernt die Stadtbahnendhaltestelle der U 3, die zu diesem Zeitpunkt komplett unter Wasser war.