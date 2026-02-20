Bäume fallen in Korntal-Münchingen: „Hundertprozentige Sicherheit gibt es im Wald nicht“

In diesen Tagen wird im Forst weithin sicht- und hörbar gearbeitet. Der Blick des Försters gilt vor allem jenen Bäumen, die nicht mehr standsicher sind. Und das sind überraschend viele.
Simon Walz zeigt im Wald auf eine Baumkrone, hoch oben in luftiger Höhe, etwas abgerückt vom Weg. Ganz gesund sieht sie nicht aus, jedenfalls nicht für den Fachmann. Für den Moment gilt daher: „Der Baum fällt nicht morgen um.“ Er fällt nicht morgen um, nicht übermorgen – aber der Revierförster hat ihn weiter unter besonderer Beobachtung.