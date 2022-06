1 Die ersten Schattenspender sind eingetroffen. Foto: Lichtgut/Leif Piechowsk/i

Nach dem Machtwort von OB Frank Nopper werden die neuen Wasserspiele doch mit ein paar Schattenspendern ausgestattet. Die Stadt hat am Mittwoch begonnen, die ersten mobilen Bäume aufzustellen. Der Stresstest kann kommen: Es soll bald fast 30 Grad heiß werden.















Link kopiert

Nachdem die Wasserspiele für den Spaß der Kinder und fürs Auge der Erwachsenen auf dem Marktplatz schon einige Wochen lang laufen, hat die Stadt nun begonnen, die ersten Schattenspender an den Sitzbänken daneben aufzustellen. Am Mittwoch wurden die ersten Bäume in die Kübel gepflanzt. Deren Grün fällt nicht allzu üppig aus. Ob sie dennoch an einem nach Erkenntnissen der Stadtklimatologen an Sommertagen heißesten Platz der Stadt tatsächlich für halbwegs Kühlung sorgen werden, könnte sich schon in den nächsten Tagen zeigen.

Sommerwetter am Wochenende

Der Deutsche Wetterdienst sagt für das kommende Wochenende in Stuttgart strahlenden Sonnenschein und fast 30 Grad im Schatten voraus – aber auf dem Schnarrenberg am Neckar. In der City werden es garantiert ein paar Grad mehr werden. Bei der Sanierung des Marktplatzes hatte der Gemeinderat das Aufstellen der Kübelbäume beschlossen. Die städtische Tochter Märkte Stuttgart GmbH war dagegen, weil das Gehölz den Wochenmarktbeschickern im Weg stehen würde. Es folgte ein Machtwort von OB Frank Nopper (CDU) und nun bekommt die Wasserfontäne doch fünf Bäume.