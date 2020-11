1 Unbekannte haben versucht auf der Ludwigsburger Bärenwiese einen 27-Jährigen auszurauben. Foto: factum//Andreas Weise

Ein Mann geht am späten Sonntagabend auf der Bärenwiese in Ludwigsburg spazieren. Plötzlich spricht ihn ein Unbekannter an. Als drei weitere Männer hinzukommen, wird die Situation brenzlig.

Ludwigsburg - Vier noch unbekannte Männer haben am Sonntagabend auf der Bärenwiese in Ludwigsburg versucht, einen 27-Jährigen auszurauben. Sie scheiterten aber am vehementen Widerstand des Mannes. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 23 Uhr in dem Park spazieren gegangen, auf Höhe der öffentlichen Toilette sprach ihn ein Mann an und forderte Bargeld. Plötzlich tauchten drei Komplizen aus Richtung des Spielplatzes auf und umringten ihr Opfer.

Als der 27-Jährige keine Anstalten machte, sich einfach bestehlen zu lassen, schlug einer der Männer zu. Währenddessen versuchten die anderen, ihm seine Tasche zu entreißen. Als der 27-Jährige begann sich zu wehren, entstand eine Schlägerei. Die Angreifer ließen schließlich von ihrem Opfer ab und flüchteten. Die Kriminalpolizei nimmt unter der Telefonnummer 0 800 / 11 00 225 Hinweise entgegen.

So sehen die Täter aus

Die vier Täter sind laut Polizei alle zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß. Der Täter, der das Opfer ansprach, dürfte rund 25 Jahre alt sein und wurde als schmal beschrieben. Ein Weiterer soll eher pummelig und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet insbesondere auch Zeugen, die aus der Richtung des Spielplatzes zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr laute Musik gehört haben, sich zu melden.