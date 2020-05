Bärenwiese in Ludwigsburg

1 Der gefundene Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: /Boris Roessler

Ein Streifenwagen fährt nachts durch den Park und entdeckt einen alkoholisierten Mann, dessen Gesicht schwere Verletzungen aufweist. Die Polizei geht von einem tätlichen Angriff aus und sucht Zeugen.

Ludwigsburg - Eine Streife der Ludwigsburger Polizei hat am Dienstag einen schwer verletzten Mann auf der Bärenwiese gefunden. Wie die Polizei berichtet, waren zwei Beamte gegen 23.35 Uhr mit einem Streifenwagen unterwegs und fuhren auf Höhe des Blühenden Barocks in den Park. Dort entdeckten sie einen am Boden liegenden Mann, der augenscheinlich alkoholisiert und verletzt war.

Der 27-Jährige hatte beträchtliche Gesichtsverletzungen, sodass die Beamten den Rettungsdienst verständigten. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Die Polizei geht von einem tätlichen Angriff auf den 27-Jährigen aus. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bitten die Beamten mögliche Zeugen sich unter 07141/185353 zu melden.