Bärenfallen, Elchhunde, Proteste, Abschuss: Vor 20 Jahren bewegte Braunbär Bruno ganz Deutschland. Sein Weg vom Honigdieb zum Museumsstück verrät einiges über Wildtiere - und viel über die Menschen.
München - Er fraß Schafe, plünderte Bienenstöcke und sorgte wochenlang für Schlagzeilen: Der Braunbär Bruno wurde im Sommer 2006 zum Symbol für die Debatte um Naturschutz und die schwierige Rückkehr wilder Tiere. Heute steht der Bär mit wissenschaftlichem Namen JJ1 - Erstgeborener von Jose und Jurka - ausgestopft im Münchner Museum Mensch und Natur.