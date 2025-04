„Bärenteich“ wird wieder zum Bärensee

1 Noch hat der Bärensee eher Teichcharakter. Foto:

Vor zweieinhalb Jahren wurde er für Sanierungsarbeiten abgelassen, nun steigt der Wasserpegel des Stuttgarter Bärensees wieder – allerdings in Zeitlupe. Wann wird der künstliche See wieder aussehen wie früher?











See? Welcher See? Der beliebte Bärensee war dem kollektiven Gedächtnis fast schon abhanden gekommen. Denn in den zweieinhalb Jahren, seit das Wasser aus dem künstlich angelegten vier Hektar großen See abgelassen wurde, hatte sich die Landschaft unterhalb des Bärenschlössles gründlich verändert. Wo einst Wasser war, entwickelte sich eine dicht bewachsene Fläche. Aus dem Bärensee wurde die Bärenwiese. An diesen Zustand hatten sich die vielen Ausflügler, die den Rotwildpark bevölkern, angefangen zu gewöhnen, wenn auch nicht unbedingt mit ihm angefreundet. Jetzt aber vermeldet die Stadt: „Der Wiedereinstau des Bärensees hat begonnen“