Mann belästigt Besucher mit Stock – und landet in Psychiatrie

1 Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner

Ein Mann belästigt am Samstag mehrere Besucher des Bernhäuser Bärenfestes mit einem großen Stock. Die Polizei greift durch.











Link kopiert



Ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte am Samstagnachmittag mehrere Besucher des Bernhäuser Bärenfestes (Kreis Esslingen) belästigt – und ist anschließend in eine Psychiatrie eingewiesen worden.